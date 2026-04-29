Campinas inicia na próxima segunda-feira (4) a vacinação contra a gripe em escolas municipais de educação infantil, em uma tentativa de elevar a cobertura vacinal entre crianças, que segue abaixo do esperado.

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A ação será realizada ao longo de maio em cerca de 70 unidades. A primeira a receber a estratégia será o CEI Prof. Otávio Cezar Borghi.

O foco principal são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grupo que atualmente registra apenas 14,16% de cobertura vacinal.