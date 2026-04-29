30 de abril de 2026
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VACINAÇÃO INFANTIL

Vacinação nas escolas tenta reverter baixa cobertura infantil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Ação começa nas escolas para ampliar cobertura, que segue baixa entre crianças, em Campinas.
Ação começa nas escolas para ampliar cobertura, que segue baixa entre crianças, em Campinas.

Campinas inicia na próxima segunda-feira (4) a vacinação contra a gripe em escolas municipais de educação infantil, em uma tentativa de elevar a cobertura vacinal entre crianças, que segue abaixo do esperado.

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A ação será realizada ao longo de maio em cerca de 70 unidades. A primeira a receber a estratégia será o CEI Prof. Otávio Cezar Borghi.

O foco principal são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grupo que atualmente registra apenas 14,16% de cobertura vacinal.

Além da aplicação da dose contra Influenza, equipes dos Centros de Saúde vão fazer checagem das cadernetas para atualizar outros imunizantes, se necessário. A vacinação depende de autorização dos responsáveis.

Desde o início da campanha, em 28 de março, o município já aplicou 134.713 doses no público prioritário.

Segundo a coordenadora de imunização, Chaúla Vizelli, a ida às escolas é uma forma de ampliar o acesso. “A cobertura vacinal entre as crianças ainda está abaixo do esperado. Ir até as escolas é uma forma de facilitar o acesso e garantir que esse público esteja protegido”, afirmou.

A vacinação segue disponível nos Centros de Saúde até o fim de maio.

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