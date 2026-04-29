Campinas inicia na próxima segunda-feira (4) a vacinação contra a gripe em escolas municipais de educação infantil, em uma tentativa de elevar a cobertura vacinal entre crianças, que segue abaixo do esperado.
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A ação será realizada ao longo de maio em cerca de 70 unidades. A primeira a receber a estratégia será o CEI Prof. Otávio Cezar Borghi.
O foco principal são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grupo que atualmente registra apenas 14,16% de cobertura vacinal.
Além da aplicação da dose contra Influenza, equipes dos Centros de Saúde vão fazer checagem das cadernetas para atualizar outros imunizantes, se necessário. A vacinação depende de autorização dos responsáveis.
Desde o início da campanha, em 28 de março, o município já aplicou 134.713 doses no público prioritário.
Segundo a coordenadora de imunização, Chaúla Vizelli, a ida às escolas é uma forma de ampliar o acesso. “A cobertura vacinal entre as crianças ainda está abaixo do esperado. Ir até as escolas é uma forma de facilitar o acesso e garantir que esse público esteja protegido”, afirmou.
A vacinação segue disponível nos Centros de Saúde até o fim de maio.