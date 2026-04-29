As piscinas públicas de Campinas serão fechadas a partir desta sexta-feira, 1º de maio, com reabertura prevista para o dia 2 de setembro. A medida ocorre todos os anos durante o período mais frio.

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Segundo a Prefeitura, a suspensão temporária tem como objetivo preservar a saúde dos usuários, já que a temperatura da água cai significativamente nos meses de inverno.

Durante o período de fechamento, os espaços passam por manutenção, reparos e tratamento da água, sem necessidade de reposição total, o que também reduz custos operacionais.