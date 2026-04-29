30 de abril de 2026
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Piscinas públicas de Campinas fecham a partir de maio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Piscinas públicas entram em pausa para manutenção e reabrem em setembro.
Piscinas públicas entram em pausa para manutenção e reabrem em setembro.

As piscinas públicas de Campinas serão fechadas a partir desta sexta-feira, 1º de maio, com reabertura prevista para o dia 2 de setembro. A medida ocorre todos os anos durante o período mais frio.

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Segundo a Prefeitura, a suspensão temporária tem como objetivo preservar a saúde dos usuários, já que a temperatura da água cai significativamente nos meses de inverno.

Durante o período de fechamento, os espaços passam por manutenção, reparos e tratamento da água, sem necessidade de reposição total, o que também reduz custos operacionais.

A única exceção será a piscina aquecida da Praça de Esportes Pompeo de Vitto, no Jardim Nova Europa, que seguirá funcionando normalmente com atividades como natação, treinamento e hidroginástica.

As demais piscinas que ficarão temporariamente fechadas incluem o Balneário Taquaral, além de unidades em bairros como DIC VI, Vila Formosa, Sousas, Joaquim Egídio, Vila Padre Anchieta e Novo Cambuí.

A retomada do funcionamento está prevista para o início de setembro, com o retorno das atividades abertas ao público.

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