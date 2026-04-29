A Campinas vai ampliar, a partir de segunda-feira (4), o público da vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Passam a ser contemplados trabalhadores da saúde das redes pública e privada, entre 18 e 59 anos, além de pessoas com 59 anos. A aplicação será feita em todos os centros de saúde do município.

Apesar da ampliação, a nova etapa começa com estoque reduzido, de cerca de mil doses. A Secretaria de Saúde já solicitou reforço ao Governo do Estado e aguarda o envio de novas remessas.