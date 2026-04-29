A Campinas vai ampliar, a partir de segunda-feira (4), o público da vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan.
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Passam a ser contemplados trabalhadores da saúde das redes pública e privada, entre 18 e 59 anos, além de pessoas com 59 anos. A aplicação será feita em todos os centros de saúde do município.
Apesar da ampliação, a nova etapa começa com estoque reduzido, de cerca de mil doses. A Secretaria de Saúde já solicitou reforço ao Governo do Estado e aguarda o envio de novas remessas.
Desde o início da campanha, em fevereiro, 2.090 pessoas foram vacinadas na cidade. Inicialmente, o público-alvo era formado por profissionais da Atenção Primária da rede pública.
Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, a ampliação ocorre com doses que não foram utilizadas na fase anterior. “O quantitativo inicial é bastante restrito. Já solicitamos nova remessa ao Estado e esperamos ampliar a oferta assim que recebermos o abastecimento”, afirmou.
A vacina não é indicada para pessoas com 60 anos ou mais.