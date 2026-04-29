Motoristas que utilizam a Avenida Theodureto de Almeida Camargo, em Campinas, passam a contar com um novo desenho viário no acesso à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) a partir desta quarta-feira (29).

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A intervenção da Emdec ampliou as faixas de acomodação de veículos no trecho próximo ao acesso ao “Tapetão”, com ajustes no canteiro central e no calçamento.

Com a mudança, quem segue no sentido Bambini passa a ter mais espaço para desaceleração antes de entrar na rodovia, enquanto no sentido Castelo–Taquaral houve ampliação da área para veículos que utilizam a alça de retorno.