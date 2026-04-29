Motoristas que utilizam a Avenida Theodureto de Almeida Camargo, em Campinas, passam a contar com um novo desenho viário no acesso à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) a partir desta quarta-feira (29).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A intervenção da Emdec ampliou as faixas de acomodação de veículos no trecho próximo ao acesso ao “Tapetão”, com ajustes no canteiro central e no calçamento.
Com a mudança, quem segue no sentido Bambini passa a ter mais espaço para desaceleração antes de entrar na rodovia, enquanto no sentido Castelo–Taquaral houve ampliação da área para veículos que utilizam a alça de retorno.
Segundo a Emdec, o objetivo é organizar melhor o fluxo entre quem segue pela avenida e quem acessa a SP-332, reduzindo pontos de conflito no trecho.
As obras começaram em março e incluíram reposicionamento de guia, ajustes no pavimento e nova sinalização horizontal. Um poste de iluminação também foi realocado pela CPFL Energia.
Com a conclusão desta etapa, o trecho recebeu ampliação de cerca de 70 metros nas faixas de acomodação, dando sequência a intervenções iniciadas no local em 2023.