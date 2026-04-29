30 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INCÊNDIO

Fogo em apartamento assusta moradores na Vila Nova

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
De acordo com as informações, um idoso estava no imóvel no momento do incidente e não ficou ferido.
De acordo com as informações, um idoso estava no imóvel no momento do incidente e não ficou ferido.

Um incêndio em um apartamento no bairro Vila Nova, em Campinas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (28). As informações são da TH+/Record.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações, um idoso estava no imóvel no momento do incidente. Ele se preparava para tomar banho quando o fogo começou dentro do apartamento.

Ao todo, cinco viaturas foram enviadas ao local, e as chamas foram controladas em pouco tempo, evitando que o incêndio se alastrasse para outras unidades.

Moradores do prédio chegaram a receber atendimento por inalação de fumaça, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Comentários

Comentários