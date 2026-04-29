Um incêndio em um apartamento no bairro Vila Nova, em Campinas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (28). As informações são da TH+/Record.

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De acordo com as informações, um idoso estava no imóvel no momento do incidente. Ele se preparava para tomar banho quando o fogo começou dentro do apartamento.

Ao todo, cinco viaturas foram enviadas ao local, e as chamas foram controladas em pouco tempo, evitando que o incêndio se alastrasse para outras unidades.