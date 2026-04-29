Um motorista de 49 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante no bairro Jardim Tancredo Neves, em Indaiatuba. Ele colidiu o Citroën C3 que dirigia contra um Gol CL que estava estacionado na Rua Vitantonio Scisci.

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A Guarda Civil foi acionada e, ao chegar ao local com a viatura 208, os agentes constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Questionado, o motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir e se recusou a realizar o teste do etilômetro.