O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD), recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (28), após passar por uma cirurgia cardíaca realizada na semana passada. Segundo a Prefeitura, ele está bem e seguirá em repouso absoluto pelos próximos dez dias.

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O procedimento foi necessário após exames apontarem obstrução de 90% em uma artéria coronária. Diante do quadro, o prefeito foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena e mamária.

A previsão inicial de alta era para esta quinta-feira mas foi antecipada devido à boa evolução no pós-operatório.