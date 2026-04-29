30 de abril de 2026
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REPOUSO ABSOLUTO

Prefeito de Vinhedo recebe alta após cirurgia cardíaca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dario Pacheco deixa hospital após cirurgia cardíaca e segue em recuperação.
Dario Pacheco deixa hospital após cirurgia cardíaca e segue em recuperação.

O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD), recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (28), após passar por uma cirurgia cardíaca realizada na semana passada. Segundo a Prefeitura, ele está bem e seguirá em repouso absoluto pelos próximos dez dias.

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O procedimento foi necessário após exames apontarem obstrução de 90% em uma artéria coronária. Diante do quadro, o prefeito foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena e mamária.

A previsão inicial de alta era para esta quinta-feira mas foi antecipada devido à boa evolução no pós-operatório.

Dario Pacheco deve retomar as atividades no comando do Executivo em meados de maio. Até lá, a administração municipal segue sob responsabilidade da vice-prefeita Cris Mazon.

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