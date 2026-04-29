Um homem de 36 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no bairro Parque Campo Bonito, acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, que possuía medida protetiva. A agressão ocorreu após o suspeito invadir o condomínio onde a vítima mora.

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O COI (Centro de Operações e Inteligência) recebeu um alerta por meio do aplicativo de emergência do programa Caminho das Rosas, acionado pela própria vítima. Imediatamente, viaturas foram enviadas ao local.

Ao chegar ao condomínio, os agentes foram informados pelo porteiro de que o suspeito havia invadido a área interna, mas já estava na rua, envolvido em uma briga com outro homem. Os guardas se dirigiram até ele, que resistiu à abordagem e investiu contra a equipe. Foi necessário o uso progressivo da força, com munição não letal e arma de eletrochoque, para contê-lo.