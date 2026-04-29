A Guarda Civil Municipal de Vinhedo foi acionada para verificar denúncias de pesca irregular nas proximidades da Represa 2. Durante a ação, os agentes encontraram pessoas utilizando tarrafa, método proibido, além de pescarem em área interditada.

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Com o apoio de viaturas, três homens foram abordados. Com eles, os agentes apreenderam uma tarrafa, 15 tilápias, um facão e uma espingarda de pressão. Os suspeitos confessaram que não eram moradores da cidade e que vieram de outro local para pescar com o equipamento irregular.

Já nas imediações da Represa 3, outros dois homens foram localizados e abordados. Com eles, a Guarda encontrou 17 varas de pesca com molinetes, três peixes e dois facões.