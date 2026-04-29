30 de abril de 2026
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ARTES

Jovens da Fundação Casa montam exposição em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/MP
Garotosque cumprem medida socioeducativa de internação apresentaram peças inspiradas em estilos musicais brasileiros; projeto ficou em 2º lugar em concurso do Senac
Garotosque cumprem medida socioeducativa de internação apresentaram peças inspiradas em estilos musicais brasileiros; projeto ficou em 2º lugar em concurso do Senac

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na Fundação Casa, em Campinas, estiveram na sede do Ministério Público da cidade para montar uma exposição com peças produzidas durante um curso de profissionalização oferecido pelo Senac.

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Batizada de “Coleções Estilos Musicais”, a mostra reúne camisetas e bonés inspirados em gêneros como rock, funk, frevo e bossa nova. A iniciativa conquistou o segundo lugar em um concurso promovido pelo Senac.

Os jovens montaram a exposição ao lado do diretor da unidade, Ciro Arlei Francisco, além de um agente socioeducativo e educacional do centro de internação.

Eles foram recepcionados e acompanhados pela promotora de Justiça Elisa De Divitiis Camuzzo e pela analista jurídica Luciana Cardoso Pereira.

Durante a visita, os adolescentes também conheceram as dependências da Promotoria de Justiça e receberam informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público.

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