Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na Fundação Casa, em Campinas, estiveram na sede do Ministério Público da cidade para montar uma exposição com peças produzidas durante um curso de profissionalização oferecido pelo Senac.

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Batizada de “Coleções Estilos Musicais”, a mostra reúne camisetas e bonés inspirados em gêneros como rock, funk, frevo e bossa nova. A iniciativa conquistou o segundo lugar em um concurso promovido pelo Senac.

Os jovens montaram a exposição ao lado do diretor da unidade, Ciro Arlei Francisco, além de um agente socioeducativo e educacional do centro de internação.