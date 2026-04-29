A PM (Polícia Militar) recuperou seis quadriciclos roubados na terça-feira (28), após uma ação criminosa registrada na cidade de Analândia. Os veículos foram localizados no Bairro José Tonolli, em Itapira, com base no sinal de um rastreador instalado em um dos equipamentos.

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Segundo a corporação, o Centro de Operações da Polícia Militar informou que, na véspera, houve um roubo com retenção de vítima em Analândia, quando os seis quadriciclos foram levados.

Como os criminosos não removeram o dispositivo de rastreamento de um dos veículos, as equipes se deslocaram até o endereço indicado. No local, os policiais constataram que o número informado não existia, mas identificaram um caminhão baú estacionado, com placas de Limeira, nas proximidades.