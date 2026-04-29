30 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme retorna e calor volta a ganhar força em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Sol volta a predominar e temperaturas passam dos 30°C na região.
Sol volta a predominar e temperaturas passam dos 30°C na região.

A quarta-feira marca a retomada do tempo firme em Campinas e região, após dias de maior nebulosidade.

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Com o afastamento das instabilidades, o sol volta a predominar ao longo do dia, ainda que com presença de nuvens em alguns períodos. Não há previsão de chuva.

As temperaturas entram em elevação e devem ultrapassar os 30°C, principalmente durante a tarde, o que reforça a sensação de calor.

O cenário indica uma tendência de estabilização do tempo, com características típicas de transição para um período mais seco no interior paulista.

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