A quarta-feira marca a retomada do tempo firme em Campinas e região, após dias de maior nebulosidade.

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Com o afastamento das instabilidades, o sol volta a predominar ao longo do dia, ainda que com presença de nuvens em alguns períodos. Não há previsão de chuva.

As temperaturas entram em elevação e devem ultrapassar os 30°C, principalmente durante a tarde, o que reforça a sensação de calor.