Antônio Saraiva Sobrinho, ex-vereador e servidor público de Cosmópolis, faleceu na manhã de domingo (26), aos 79 anos. As causas da morte não foram divulgadas pela família.
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O velório aconteceu na segunda-feira (27), no Velório Municipal de Cosmópolis, no período da manhã. Após esse horário, o corpo foi transladado para sepultamento no Espírito Santo.
Em nota de pesar, a Prefeitura destacou a trajetória de Antônio na área da saúde, onde atuou por muitos anos e exerceu a função de coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
Na vida pública, ele cumpriu mandato de vereador entre 1997 e 2000.