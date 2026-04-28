Antônio Saraiva Sobrinho, ex-vereador e servidor público de Cosmópolis, faleceu na manhã de domingo (26), aos 79 anos. As causas da morte não foram divulgadas pela família.

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O velório aconteceu na segunda-feira (27), no Velório Municipal de Cosmópolis, no período da manhã. Após esse horário, o corpo foi transladado para sepultamento no Espírito Santo.

Em nota de pesar, a Prefeitura destacou a trajetória de Antônio na área da saúde, onde atuou por muitos anos e exerceu a função de coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).