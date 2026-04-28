Um homem acusado de feminicídio no litoral de Santa Catarina foi capturado na segunda-feira (27) em Vinhedo, no interior paulista, pela Polícia Militar.
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A prisão foi realizada por agentes da Força Tática do 35º Batalhão da Polícia Militar do Interior, após ações de inteligência que levaram à localização do suspeito.
De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu sem incidentes.
As autoridades não divulgaram detalhes sobre o crime ocorrido em Santa Catarina.
Após a captura, o homem foi levado ao Distrito Policial de Vinhedo, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.