Um homem acusado de feminicídio no litoral de Santa Catarina foi capturado na segunda-feira (27) em Vinhedo, no interior paulista, pela Polícia Militar.

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A prisão foi realizada por agentes da Força Tática do 35º Batalhão da Polícia Militar do Interior, após ações de inteligência que levaram à localização do suspeito.

De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu sem incidentes.