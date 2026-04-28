30 de abril de 2026
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FAMÍLIA TODA

Homem é preso após agredir pai, mãe, irmão e irmã em Holambra

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
De acordo com relatos, o homem estava alterado e teria agredido a mãe, o irmão, a irmã e o pai durante a confusão.
De acordo com relatos, o homem estava alterado e teria agredido a mãe, o irmão, a irmã e o pai durante a confusão.

Uma briga em família terminou com a prisão em flagrante de um homem em Holambra. A ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Municipal nas proximidades da Praça dos Ipês.

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Segundo a corporação, os agentes foram acionados para atender a um pedido de socorro e, ao chegar ao local, encontraram o suspeito agredindo o próprio pai dentro da residência.

De acordo com relatos apurados, o homem estava alterado e teria agredido a mãe, o irmão, a irmã e o pai durante a confusão. As agressões ocorreram de forma generalizada contra os familiares.

Diante da situação, os guardas civis contiveram o agressor e acionaram uma ambulância para prestar atendimento às vítimas.

Todos os envolvidos foram levados para atendimento médico na Policlínica e, em seguida, conduzidos à delegacia de Jaguariúna.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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