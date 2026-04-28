Uma briga em família terminou com a prisão em flagrante de um homem em Holambra. A ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Municipal nas proximidades da Praça dos Ipês.

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Segundo a corporação, os agentes foram acionados para atender a um pedido de socorro e, ao chegar ao local, encontraram o suspeito agredindo o próprio pai dentro da residência.

De acordo com relatos apurados, o homem estava alterado e teria agredido a mãe, o irmão, a irmã e o pai durante a confusão. As agressões ocorreram de forma generalizada contra os familiares.