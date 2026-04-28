Dois homens foram conduzidos à delegacia suspeitos de crime ambiental em uma área rural de Indaiatuba. A ocorrência foi registrada após o responsável por uma fazenda acionar a Guarda Civil Municipal, informando que invasores haviam entrado na propriedade sem autorização.

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Os agentes foram enviados ao local e, durante buscas, localizaram o veículo escondido em meio à vegetação, além dos dois suspeitos nas proximidades.

Questionados, eles confessaram que entraram na fazenda para armar uma rede de pesca em um lago existente no terreno.