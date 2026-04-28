Dois homens foram conduzidos à delegacia suspeitos de crime ambiental em uma área rural de Indaiatuba. A ocorrência foi registrada após o responsável por uma fazenda acionar a Guarda Civil Municipal, informando que invasores haviam entrado na propriedade sem autorização.
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Os agentes foram enviados ao local e, durante buscas, localizaram o veículo escondido em meio à vegetação, além dos dois suspeitos nas proximidades.
Questionados, eles confessaram que entraram na fazenda para armar uma rede de pesca em um lago existente no terreno.
A rede, com aproximadamente 20 metros, foi retirada do lago e apreendida. A dupla foi autuada com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), no artigo 34, que proíbe a pesca com métodos não permitidos, como o uso de redes.
O veículo utilizado pelos suspeitos também foi recolhido a um pátio credenciado, pois apresentava irregularidades na documentação, e o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).