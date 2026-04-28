30 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso após quebrar celular e ameaçar mulher com faca

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher foi ameaçada com faca e teve celular destruído pelo companheiro, em Sumaré.
Mulher foi ameaçada com faca e teve celular destruído pelo companheiro, em Sumaré.

Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim dos Ipês, em Sumaré. Uma mulher de 31 anos relatou que foi agredida, ameaçada com uma faca e teve o celular quebrado pelo companheiro, de 48 anos.

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Segundo o boletim de ocorrência, o homem, em estado de embriaguez e comportamento alterado, também danificou o interior do apartamento do casal, localizado na Avenida Ângelo C. Dall’ Orto.

Durante as agressões, ele teria encostado a faca no pescoço da vítima, intensificando a gravidade da ocorrência.

O autor negou as acusações no local. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante.

O suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.

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