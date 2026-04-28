A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim dos Ipês, em Sumaré. Uma mulher de 31 anos relatou que foi agredida, ameaçada com uma faca e teve o celular quebrado pelo companheiro, de 48 anos.

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Segundo o boletim de ocorrência, o homem, em estado de embriaguez e comportamento alterado, também danificou o interior do apartamento do casal, localizado na Avenida Ângelo C. Dall’ Orto.

Durante as agressões, ele teria encostado a faca no pescoço da vítima, intensificando a gravidade da ocorrência.