30 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça ainda tem chuva, mas com menor intensidade

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Pancadas de chuva seguem, mas perdem força ao longo do dia.
Pancadas de chuva seguem, mas perdem força ao longo do dia.

A terça-feira ainda mantém o padrão de instabilidade em Campinas e região, mas com menor intensidade em relação ao dia anterior. O sol volta a aparecer com mais frequência entre nuvens, especialmente ao longo da manhã e início da tarde.

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As pancadas de chuva seguem no radar, principalmente entre a tarde e a noite, porém de forma mais isolada e com volume reduzido. As temperaturas permanecem elevadas, com máxima na casa dos 30°C, o que mantém a sensação de tempo abafado.

Assim, a terça-feira representa um cenário de transição, com a perda gradual da força das instabilidades na região.

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