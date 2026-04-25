O Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte da nova licitação do transporte público de Campinas, procurou o Portal Sampi Campinas para se posicionar oficialmente diante das suspeitas levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre o processo.
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Em nota, o grupo negou a existência de qualquer vínculo empresarial com outras empresas citadas no despacho do TCE e afirmou que atuou dentro das regras estabelecidas no edital da Concorrência nº 15/2025.
O consórcio é formado pelas empresas Rhema Mobilidade Ltda., Transporte Coletivo Grande Marília Ltda., Nova Via Transportes e Serviços Ltda., WMW Locação de Veículos e Serviços de Transportes Ltda. e Auto Viação Suzano Ltda. Segundo os representantes, a participação nos dois lotes da licitação — Norte e Sul — está prevista no edital, e não configura irregularidade.
Ainda no posicionamento, o grupo reforça que confia na atuação da Justiça e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários durante a apuração em curso.
A manifestação ocorre em meio à crise envolvendo a licitação bilionária do transporte coletivo de Campinas, que teve a homologação travada por determinação do TCE-SP. O tribunal apontou indícios de possível interligação entre empresas participantes, incluindo compartilhamento de estruturas, endereços e até vínculos societários — fatores que poderiam comprometer a competitividade do certame.
Diante dessas suspeitas, o TCE determinou que a Prefeitura não finalize o processo até que todas as dúvidas sejam esclarecidas. O órgão também exigiu explicações detalhadas sobre os mecanismos adotados para garantir a lisura da concorrência.
Paralelamente, a Prefeitura intensificou a fase de diligências, com verificações presenciais nas sedes das empresas, análise de capacidade técnica, revisão de planilhas financeiras e checagem da composição societária. Parte dessas ações ocorreu após questionamentos da Polícia Civil, com autorização judicial.
O relatório final dessas apurações será encaminhado tanto ao TCE-SP quanto às autoridades policiais, e a homologação da licitação depende diretamente da conclusão dessa etapa, que ainda não tem prazo definido.
O Consórcio Grande Campinas também destacou, em sua nota, o compromisso com a melhoria do sistema de transporte da cidade. Segundo os representantes, o objetivo é garantir um serviço mais eficiente, com renovação da frota, ônibus novos e cumprimento de horários, e defendem uma decisão rápida por parte da Prefeitura, desde que respaldada pelos órgãos de controle.
A licitação do transporte público de Campinas prevê investimentos de cerca de R$ 1,9 bilhão ao longo de 15 anos, incluindo operação dos ônibus, sistema BRT, bilhetagem e monitoramento. O Lote Norte ficou com o consórcio, enquanto o Lote Sul foi vencido pela empresa Sancetur.
O caso segue em análise e se tornou um dos temas mais sensíveis da gestão municipal, com impacto direto na mobilidade urbana e no futuro do transporte coletivo da cidade.
Confira a nota na íntegra
O Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte na licitação de 2026 para operar o Transporte Público de Campinas (SP) e composto pelas empresas Rhema Mobilidade Ltda., Transporte Coletivo Grande Marília Ltda., Nova Via Transportes e Serviços Ltda., WMW Locação de Veículos e Serviços de Transportes Ltda. e Auto Viação Suzano Ltda., vem a público negar a existência de vínculo empresarial com as demais empresas citadas no despacho do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Reforçam ainda a lisura do Consórcio no cumprimento às regras do Edital da Concorrência nº 15/2025, em cujo teor há a previsão de atuação nos leilões dos lotes Sul e Norte, visto que mais de uma participante deu lance nos dois lotes.
As empresas que compõem o Consórcio Grande Campinas reafirmam a plena confiança na Justiça e reiteram que estão à disposição para apresentar os esclarecimentos devidos.
Os representantes do Consórcio Grande Campinas reforçam o compromisso com os investimentos necessários à melhoria do transporte para a população da cidade, que merece um serviço público digno e adequado, com ônibus novos e limpos e com cumprimento de horários, esperando por parte da Prefeitura uma breve decisão sobre a licitação com o aval dos órgãos responsáveis.