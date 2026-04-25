O Consórcio Grande Campinas, vencedor do Lote Norte da nova licitação do transporte público de Campinas, procurou o Portal Sampi Campinas para se posicionar oficialmente diante das suspeitas levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre o processo.

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Em nota, o grupo negou a existência de qualquer vínculo empresarial com outras empresas citadas no despacho do TCE e afirmou que atuou dentro das regras estabelecidas no edital da Concorrência nº 15/2025.

O consórcio é formado pelas empresas Rhema Mobilidade Ltda., Transporte Coletivo Grande Marília Ltda., Nova Via Transportes e Serviços Ltda., WMW Locação de Veículos e Serviços de Transportes Ltda. e Auto Viação Suzano Ltda. Segundo os representantes, a participação nos dois lotes da licitação — Norte e Sul — está prevista no edital, e não configura irregularidade.