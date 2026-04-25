25 de abril de 2026
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ACIDENTE EM RODOVIA

Engavetamento com 4 veículos deixa feridos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Colisão envolvendo quatro veículos deixa feridos no Anel Viário Adalberto Panzan de Campinas.
Colisão envolvendo quatro veículos deixa feridos no Anel Viário Adalberto Panzan de Campinas.

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na madrugada desta sexta-feira (25) no Anel Viário Adalberto Panzan, em Campinas, e deixou duas pessoas feridas.

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A ocorrência foi registrada por volta das 3h, no km 3, no sentido norte, segundo a concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com as informações apuradas, a sequência de colisões começou quando um caminhão Scania bateu na traseira de um Chevrolet Onix. Na sequência, um Honda Fit não conseguiu frear e também colidiu, sendo atingido logo depois por um bitrem Mercedes-Benz, que acabou arrastando o carro por cerca de 60 metros.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas. Uma pessoa teve ferimentos moderados e outra sofreu lesões leves, sendo ambas encaminhadas a uma unidade de saúde. Os demais envolvidos não se feriram.

Durante o atendimento, houve interdição temporária das faixas 1 e 2, com posterior liberação. Os veículos foram removidos para o acostamento e, depois, retirados do local.

Apesar da gravidade da dinâmica, não houve registro de congestionamento significativo no trecho. As causas do acidente ainda serão investigadas.

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