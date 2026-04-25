Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na madrugada desta sexta-feira (25) no Anel Viário Adalberto Panzan, em Campinas, e deixou duas pessoas feridas.
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A ocorrência foi registrada por volta das 3h, no km 3, no sentido norte, segundo a concessionária responsável pelo trecho.
De acordo com as informações apuradas, a sequência de colisões começou quando um caminhão Scania bateu na traseira de um Chevrolet Onix. Na sequência, um Honda Fit não conseguiu frear e também colidiu, sendo atingido logo depois por um bitrem Mercedes-Benz, que acabou arrastando o carro por cerca de 60 metros.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas. Uma pessoa teve ferimentos moderados e outra sofreu lesões leves, sendo ambas encaminhadas a uma unidade de saúde. Os demais envolvidos não se feriram.
Durante o atendimento, houve interdição temporária das faixas 1 e 2, com posterior liberação. Os veículos foram removidos para o acostamento e, depois, retirados do local.
Apesar da gravidade da dinâmica, não houve registro de congestionamento significativo no trecho. As causas do acidente ainda serão investigadas.