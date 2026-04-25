A Defesa Civil de Vinhedo iniciou o planejamento de ações para enfrentar o período de estiagem de 2026, com foco na prevenção de incêndios e redução de riscos ambientais. A estratégia foi discutida em reunião com representantes do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) do Distrito Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O encontro marcou o início da preparação para os meses mais críticos, entre maio e outubro, quando há aumento de queimadas, baixa umidade do ar e maior risco de escassez hídrica em Vinhedo.

Durante a reunião, foram apresentadas orientações técnicas e operacionais, incluindo a necessidade de criação de aceiros em áreas com vegetação, reforço na comunicação com os órgãos públicos e atuação integrada com o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público.