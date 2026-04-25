25 de abril de 2026
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PREVENÇÃO À ESTIAGEM

Vinhedo une indústria e Defesa Civil contra incêndios na seca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMV
Defesa Civil de Vinhedo articula ações com comunidade para reduzir riscos de incêndios no período seco.
Defesa Civil de Vinhedo articula ações com comunidade para reduzir riscos de incêndios no período seco.

A Defesa Civil de Vinhedo iniciou o planejamento de ações para enfrentar o período de estiagem de 2026, com foco na prevenção de incêndios e redução de riscos ambientais. A estratégia foi discutida em reunião com representantes do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) do Distrito Industrial.

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O encontro marcou o início da preparação para os meses mais críticos, entre maio e outubro, quando há aumento de queimadas, baixa umidade do ar e maior risco de escassez hídrica em Vinhedo.

Durante a reunião, foram apresentadas orientações técnicas e operacionais, incluindo a necessidade de criação de aceiros em áreas com vegetação, reforço na comunicação com os órgãos públicos e atuação integrada com o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público.

Também foram detalhados os sistemas de monitoramento utilizados pelo município, com tecnologias de satélite e radar para identificação precoce de focos de incêndio, além do apoio de órgãos estaduais e concessionárias em ações emergenciais.

A atuação preventiva contará ainda com patrulhamento de equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal, além do monitoramento ambiental realizado por setores técnicos da Prefeitura.

As medidas fazem parte da Operação São Paulo Sem Fogo / Estiagem 2026, desenvolvida em parceria com o Governo do Estado. A iniciativa ocorre entre 1º de maio e 31 de outubro e busca minimizar os impactos do período seco sobre a população e o meio ambiente.

A Prefeitura destaca que a participação da comunidade é essencial para evitar incêndios e reduzir danos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

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