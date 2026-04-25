A Defesa Civil de Vinhedo iniciou o planejamento de ações para enfrentar o período de estiagem de 2026, com foco na prevenção de incêndios e redução de riscos ambientais. A estratégia foi discutida em reunião com representantes do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) do Distrito Industrial.
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O encontro marcou o início da preparação para os meses mais críticos, entre maio e outubro, quando há aumento de queimadas, baixa umidade do ar e maior risco de escassez hídrica em Vinhedo.
Durante a reunião, foram apresentadas orientações técnicas e operacionais, incluindo a necessidade de criação de aceiros em áreas com vegetação, reforço na comunicação com os órgãos públicos e atuação integrada com o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público.
Também foram detalhados os sistemas de monitoramento utilizados pelo município, com tecnologias de satélite e radar para identificação precoce de focos de incêndio, além do apoio de órgãos estaduais e concessionárias em ações emergenciais.
A atuação preventiva contará ainda com patrulhamento de equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal, além do monitoramento ambiental realizado por setores técnicos da Prefeitura.
As medidas fazem parte da Operação São Paulo Sem Fogo / Estiagem 2026, desenvolvida em parceria com o Governo do Estado. A iniciativa ocorre entre 1º de maio e 31 de outubro e busca minimizar os impactos do período seco sobre a população e o meio ambiente.
A Prefeitura destaca que a participação da comunidade é essencial para evitar incêndios e reduzir danos, especialmente em áreas mais vulneráveis.