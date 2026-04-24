O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após a cirurgia cardíaca realizada nesta semana, mas apresenta boa evolução no quadro clínico.
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De acordo com atualização divulgada pela Prefeitura, o chefe do Executivo está consciente, comunicativo e tranquilo, sob acompanhamento contínuo da equipe médica. A cirurgia foi considerada bem-sucedida e sem intercorrências.
Ainda segundo o boletim, o prefeito deve realizar sua primeira refeição nesta noite, marcando mais um avanço no processo de recuperação.
A expectativa é de que Dario Pacheco receba alta da UTI no sábado (25), no período da tarde, sendo então transferido para um leito comum, onde seguirá em observação.
O procedimento realizado foi uma cirurgia cardíaca com múltiplas pontes, indicada após exames apontarem obstrução em artéria coronária.