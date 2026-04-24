24 de abril de 2026
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ESTADO DE SAÚDE

Prefeito de Vinhedo evolui bem e pode sair da UTI neste sábado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dario Pacheco segue na UTI após cirurgia cardíaca e apresenta evolução positiva.
Dario Pacheco segue na UTI após cirurgia cardíaca e apresenta evolução positiva.

O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após a cirurgia cardíaca realizada nesta semana, mas apresenta boa evolução no quadro clínico.

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De acordo com atualização divulgada pela Prefeitura, o chefe do Executivo está consciente, comunicativo e tranquilo, sob acompanhamento contínuo da equipe médica. A cirurgia foi considerada bem-sucedida e sem intercorrências.

Ainda segundo o boletim, o prefeito deve realizar sua primeira refeição nesta noite, marcando mais um avanço no processo de recuperação.

A expectativa é de que Dario Pacheco receba alta da UTI no sábado (25), no período da tarde, sendo então transferido para um leito comum, onde seguirá em observação.

O procedimento realizado foi uma cirurgia cardíaca com múltiplas pontes, indicada após exames apontarem obstrução em artéria coronária.

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