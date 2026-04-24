A Emdec realiza neste sábado (25) uma nova interdição em trecho da rua José do Patrocínio, na região da Vila Nova, em Campinas. O bloqueio começa às 8h30 e não tem horário definido para liberação.

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A via será fechada no trecho entre as ruas Primeiro de Março e Dr. Cunha Mota para a continuidade dos serviços de poda de árvores executados pelo Departamento de Parques e Jardins.

O ponto de bloqueio principal ficará no cruzamento da José do Patrocínio com a rua Primeiro de Março. Além disso, haverá pré-bloqueios em vias próximas para evitar o acesso ao trecho interditado, incluindo cruzamentos nas ruas Dona Ana Eufrosina, Dr. Melchert, Santa Adélia e Dr. Cunha Mota com a Coronel Manuel de Morais.