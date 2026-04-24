A Emdec realiza neste sábado (25) uma nova interdição em trecho da rua José do Patrocínio, na região da Vila Nova, em Campinas. O bloqueio começa às 8h30 e não tem horário definido para liberação.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A via será fechada no trecho entre as ruas Primeiro de Março e Dr. Cunha Mota para a continuidade dos serviços de poda de árvores executados pelo Departamento de Parques e Jardins.
O ponto de bloqueio principal ficará no cruzamento da José do Patrocínio com a rua Primeiro de Março. Além disso, haverá pré-bloqueios em vias próximas para evitar o acesso ao trecho interditado, incluindo cruzamentos nas ruas Dona Ana Eufrosina, Dr. Melchert, Santa Adélia e Dr. Cunha Mota com a Coronel Manuel de Morais.
Para minimizar os impactos, a Emdec orienta que motoristas utilizem rotas alternativas pelas ruas Primeiro de Março, Carolina Florence, Professor José Leopoldo Schifferli e Buarque de Macedo, até alcançar novamente a via liberada.
Segundo a empresa, não haverá alteração no transporte público coletivo. Agentes da mobilidade estarão no local para sinalizar o bloqueio, orientar condutores e organizar o fluxo de veículos.
A execução dos trabalhos pode sofrer alterações conforme as condições climáticas.