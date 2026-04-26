A Câmara Municipal de Campinas analisa, nesta segunda-feira (27), durante a 23ª Reunião Ordinária, dois projetos que tratam de educação e segurança no município, com impacto direto na rotina da população.

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Um dos destaques é o projeto do vereador Hebert Ganem (Podemos), que propõe a inclusão de ações voltadas ao bem-estar animal nas escolas públicas e privadas. A iniciativa prevê que o tema seja abordado desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, com foco na formação de uma cultura de respeito e proteção aos animais.

Entre as medidas sugeridas estão campanhas de adoção responsável, incentivo à vacinação e à esterilização, além de orientações sobre abandono e maus-tratos. O texto também abre espaço para parcerias com entidades de proteção animal e atividades educativas alinhadas à BNCC.