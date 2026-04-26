A Câmara Municipal de Campinas analisa, nesta segunda-feira (27), durante a 23ª Reunião Ordinária, dois projetos que tratam de educação e segurança no município, com impacto direto na rotina da população.
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Um dos destaques é o projeto do vereador Hebert Ganem (Podemos), que propõe a inclusão de ações voltadas ao bem-estar animal nas escolas públicas e privadas. A iniciativa prevê que o tema seja abordado desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, com foco na formação de uma cultura de respeito e proteção aos animais.
Entre as medidas sugeridas estão campanhas de adoção responsável, incentivo à vacinação e à esterilização, além de orientações sobre abandono e maus-tratos. O texto também abre espaço para parcerias com entidades de proteção animal e atividades educativas alinhadas à BNCC.
“A finalidade essencial da presente propositura é assegurar que as futuras gerações tenham a oportunidade de adquirir desde cedo [...] conhecimento sobre bons tratos”, justificou o parlamentar.
Outro item em discussão é o projeto do vereador Benê Lima (PL), que propõe o endurecimento das penalidades para quem causa danos ao patrimônio público e privado.
A proposta amplia o alcance das infrações e inclui, por exemplo, ações contra sabotagem de sistemas de monitoramento e comunicação. Entre as punições previstas está a possibilidade de suspensão de benefícios municipais por até 12 meses, como gratuidade no transporte público e participação em programas sociais, em casos de dano intencional.
O projeto também permite que multas sejam convertidas em prestação de serviços comunitários, especialmente quando houver comprovação de dificuldade financeira, com foco na recuperação dos prejuízos causados.
Segundo o autor, a medida busca tornar as sanções mais eficazes. “A legislação vigente [...] mostra-se insuficiente para coibir condutas dolosas e reincidentes”, argumentou.
A sessão está marcada para começar às 18h, no plenário da Câmara.