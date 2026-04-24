Um acidente na Rodovia Anhanguera, em Campinas, terminou com duas pessoas gravemente feridas e a apreensão de uma arma de fogo na noite desta quinta-feira (23).
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A ocorrência foi registrada por volta das 23h02, no km 101, no sentido sul, segundo a concessionária responsável pelo trecho.
De acordo com as informações iniciais, a motocicleta seguia pela faixa 3 quando atingiu a traseira de um carro, em circunstâncias que ainda serão apuradas. Após o impacto, o veículo deixou o local sem prestar socorro, enquanto a moto tombou na pista.
As duas vítimas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos graves e receberam atendimento no local.
Durante a ocorrência, equipes da Polícia Militar Rodoviária encontraram uma arma de fogo nas proximidades do acidente, que foi apreendida. Ainda segundo os policiais, a motocicleta envolvida foi identificada como produto de furto.
O caso foi encaminhado à delegacia, onde as circunstâncias do acidente, a fuga do motorista e a origem da arma serão investigadas. Apesar da gravidade, não houve registro de congestionamento no trecho.