Um acidente na Rodovia Anhanguera, em Campinas, terminou com duas pessoas gravemente feridas e a apreensão de uma arma de fogo na noite desta quinta-feira (23).

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A ocorrência foi registrada por volta das 23h02, no km 101, no sentido sul, segundo a concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com as informações iniciais, a motocicleta seguia pela faixa 3 quando atingiu a traseira de um carro, em circunstâncias que ainda serão apuradas. Após o impacto, o veículo deixou o local sem prestar socorro, enquanto a moto tombou na pista.