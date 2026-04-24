A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou o 17º Alerta Arboviroses de 2026, indicando 27 bairros com alto risco de transmissão de dengue em Campinas. O documento também determina o reforço das ações de combate ao Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, zika e chikungunya.

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Entre as regiões com maior atenção estão bairros das áreas Leste, Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste e Sudeste, incluindo locais como Nova Campinas, Jardim Aurélia, Jardim Campos Elíseos, Jardim do Lago e Jardim Itatiaia.

O alerta tem como objetivo mobilizar a população e intensificar a eliminação de criadouros, além de orientar moradores sobre a importância de permitir a entrada de agentes de saúde nas residências. A análise considera fatores como incidência de casos, densidade populacional, locais com imóveis fechados e registros recentes de transmissão.