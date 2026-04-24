A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou o 17º Alerta Arboviroses de 2026, indicando 27 bairros com alto risco de transmissão de dengue em Campinas. O documento também determina o reforço das ações de combate ao Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, zika e chikungunya.
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Entre as regiões com maior atenção estão bairros das áreas Leste, Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste e Sudeste, incluindo locais como Nova Campinas, Jardim Aurélia, Jardim Campos Elíseos, Jardim do Lago e Jardim Itatiaia.
O alerta tem como objetivo mobilizar a população e intensificar a eliminação de criadouros, além de orientar moradores sobre a importância de permitir a entrada de agentes de saúde nas residências. A análise considera fatores como incidência de casos, densidade populacional, locais com imóveis fechados e registros recentes de transmissão.
A Prefeitura reforça que o combate à dengue depende diretamente da participação da população. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas, o que torna essencial a adoção de medidas simples no dia a dia.
Entre as principais orientações estão evitar água parada, descartar corretamente recipientes, limpar vasos de plantas e manter caixas d’água vedadas. Também é recomendado manter vasos sanitários fechados quando não estiverem em uso.
As ações do município em 2026 já somam números expressivos. Foram realizadas quase 397 mil visitas a imóveis para controle de criadouros, além de mais de 31 mil visitas para nebulização. A operação também incluiu mutirões, retirada de 13,4 mil toneladas de resíduos irregulares e monitoramento de mais de 181 mil pessoas com suspeita de dengue.
A estrutura de enfrentamento conta ainda com armadilhas estratégicas, capacitação de lideranças comunitárias e equipes de brigadistas, ampliando a resposta ao avanço das arboviroses.
Em caso de dúvidas sobre a atuação dos agentes, a orientação é entrar em contato pelo telefone 156 durante a semana ou 199, da Defesa Civil, aos fins de semana e feriados.