24 de abril de 2026
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ROUBO DE MOTO

GM prende dupla e recupera motos roubadas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GM
Guarda Municipal prende dois suspeitos e recupera motocicletas após perseguição na região do Campo Grande.
Guarda Municipal prende dois suspeitos e recupera motocicletas após perseguição na região do Campo Grande.

Uma ação da Guarda Municipal de Campinas terminou com dois suspeitos detidos e duas motocicletas recuperadas na região do Campo Grande, em Campinas, nesta quinta-feira (23).

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Durante patrulhamento, equipes do GPOM receberam informações sobre o roubo de uma motocicleta e passaram a realizar buscas pelos bairros da região. No Jardim Santa Rosa, os agentes localizaram dois indivíduos em motos, sendo uma delas imediatamente reconhecida como produto do crime.

Ao perceber a aproximação das viaturas, um dos suspeitos abandonou a motocicleta e fugiu para uma área de mata. O outro tentou escapar, desobedeceu a ordem de parada e foi acompanhado e detido após perseguição.

Com o apoio de outras equipes, os agentes conseguiram localizar o segundo envolvido pouco depois. Ele foi visto deixando a área de vegetação, tentou retornar ao local ao notar a presença policial, mas acabou detido após acompanhamento a pé.

A vítima reconheceu os dois homens como autores do roubo da motocicleta modelo Honda CBX 250. Já a outra moto, uma Honda CG Titan, também foi identificada como produto de furto.

Os suspeitos e os veículos foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e segue em andamento.

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