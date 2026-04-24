Uma ação da Guarda Municipal de Campinas terminou com dois suspeitos detidos e duas motocicletas recuperadas na região do Campo Grande, em Campinas, nesta quinta-feira (23).

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Durante patrulhamento, equipes do GPOM receberam informações sobre o roubo de uma motocicleta e passaram a realizar buscas pelos bairros da região. No Jardim Santa Rosa, os agentes localizaram dois indivíduos em motos, sendo uma delas imediatamente reconhecida como produto do crime.

Ao perceber a aproximação das viaturas, um dos suspeitos abandonou a motocicleta e fugiu para uma área de mata. O outro tentou escapar, desobedeceu a ordem de parada e foi acompanhado e detido após perseguição.