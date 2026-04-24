Uma ação da Guarda Municipal de Campinas terminou com dois suspeitos detidos e duas motocicletas recuperadas na região do Campo Grande, em Campinas, nesta quinta-feira (23).
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Durante patrulhamento, equipes do GPOM receberam informações sobre o roubo de uma motocicleta e passaram a realizar buscas pelos bairros da região. No Jardim Santa Rosa, os agentes localizaram dois indivíduos em motos, sendo uma delas imediatamente reconhecida como produto do crime.
Ao perceber a aproximação das viaturas, um dos suspeitos abandonou a motocicleta e fugiu para uma área de mata. O outro tentou escapar, desobedeceu a ordem de parada e foi acompanhado e detido após perseguição.
Com o apoio de outras equipes, os agentes conseguiram localizar o segundo envolvido pouco depois. Ele foi visto deixando a área de vegetação, tentou retornar ao local ao notar a presença policial, mas acabou detido após acompanhamento a pé.
A vítima reconheceu os dois homens como autores do roubo da motocicleta modelo Honda CBX 250. Já a outra moto, uma Honda CG Titan, também foi identificada como produto de furto.
Os suspeitos e os veículos foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e segue em andamento.