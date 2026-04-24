O final de semana em Campinas e região segue sem mudanças significativas no padrão do tempo. A sexta-feira já mostra esse cenário, com amanhecer mais ameno, na casa dos 16°C, e elevação rápida da temperatura ao longo do dia, chegando aos 31°C no período da tarde.

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No sábado e no domingo, o comportamento se repete. As manhãs continuam com temperaturas agradáveis, enquanto as tardes voltam a ser mais quentes, com máximas entre 28°C e 30°C. O sol predomina nos três dias, apesar da presença de algumas nuvens, principalmente no período da tarde.

Tempo Seco e Atenção

De acordo com a Climatempo, não há previsão de chuva, mantendo o tempo firme em toda a região. O destaque fica para a umidade relativa do ar, que cai durante as horas mais quentes do dia, chegando a valores próximos dos 45%.