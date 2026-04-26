Quem precisa regularizar a situação eleitoral em São Paulo terá uma janela maior de atendimento nos próximos dias. Os cartórios eleitorais do estado vão operar com horário estendido entre o feriado de 1º de maio e o dia 6, último prazo para resolver pendências antes das eleições de 2026.

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De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, as unidades funcionarão das 9h às 15h nos dias 1º, 2 e 3 de maio, incluindo o fim de semana. Já entre os dias 4 e 6, o atendimento será ampliado até as 17h. O serviço será feito por ordem de chegada, com prioridade garantida a quem tem direito legal.

O prazo de 6 de maio marca o encerramento do cadastro eleitoral, etapa necessária para que a Justiça Eleitoral organize o pleito. A partir do dia 7, não será mais possível emitir o primeiro título, transferir domicílio ou regularizar pendências, conforme determina a legislação eleitoral.