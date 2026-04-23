A Prefeitura de Indaiatuba decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito e ex-deputado estadual José Carlos Tonin. A medida, válida entre os dias 23 e 25 de abril, foi oficializada por meio de decreto assinado pelo prefeito Dr. Custódio Tavares (MDB).

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Tonin tinha 77 anos e morreu na noite da última terça-feira (22). Engenheiro civil e de segurança do trabalho formado pela Unicamp em 1972, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação política e técnica.

Nascido em Monte Mor, mudou-se ainda jovem para Indaiatuba, cidade onde consolidou sua carreira e vida pública. Foi prefeito entre 1983 e 1988 e, posteriormente, eleito deputado estadual, exercendo dois mandatos entre 1991 e 1999.