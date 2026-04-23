A Campinas recebeu nesta quinta-feira (23) uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, com 17.376 doses enviadas à rede municipal de saúde. A distribuição para os centros de saúde já foi iniciada.
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Do total recebido, 7.296 doses são da Pfizer Baby, destinadas a crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, enquanto 10.080 doses são da Pfizer Adulto, voltadas à população a partir de 12 anos.
Apesar da chegada dos imunizantes, o volume ficou abaixo do esperado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, a remessa atendeu apenas parte da demanda solicitada: cerca de 48% no caso das vacinas pediátricas e 42% das doses para adultos.
O envio das vacinas é coordenado pelo Ministério da Saúde, que repassa os imunizantes aos estados, responsáveis pela distribuição aos municípios. A administração municipal informou que mantém contato constante com os demais níveis de governo para garantir o abastecimento regular.
Diante da quantidade limitada, a orientação é que a população verifique previamente a disponibilidade das doses nas unidades de saúde antes de se deslocar. As informações podem ser consultadas no portal oficial de vacinação do município.