A Campinas recebeu nesta quinta-feira (23) uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, com 17.376 doses enviadas à rede municipal de saúde. A distribuição para os centros de saúde já foi iniciada.

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Do total recebido, 7.296 doses são da Pfizer Baby, destinadas a crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, enquanto 10.080 doses são da Pfizer Adulto, voltadas à população a partir de 12 anos.

Apesar da chegada dos imunizantes, o volume ficou abaixo do esperado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, a remessa atendeu apenas parte da demanda solicitada: cerca de 48% no caso das vacinas pediátricas e 42% das doses para adultos.