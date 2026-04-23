Os consumidores de Campinas e de outras cidades atendidas pela CPFL Paulista vão sentir um novo aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste médio de 9,15% nas tarifas, válido para uma área que engloba mais de 200 municípios no interior paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A correção tarifária faz parte do ciclo anual previsto nos contratos do setor elétrico e considera uma combinação de fatores que vão além da inflação. Entre eles estão custos da energia comprada, despesas com transmissão e encargos setoriais, que sustentam políticas públicas do sistema elétrico nacional.

Na prática, o impacto já aparece no bolso. Para consumidores residenciais, o valor cobrado por mil quilowatts-hora teve alta significativa, elevando a despesa mensal mesmo em períodos de bandeira verde.