Os consumidores de Campinas e de outras cidades atendidas pela CPFL Paulista vão sentir um novo aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste médio de 9,15% nas tarifas, válido para uma área que engloba mais de 200 municípios no interior paulista.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A correção tarifária faz parte do ciclo anual previsto nos contratos do setor elétrico e considera uma combinação de fatores que vão além da inflação. Entre eles estão custos da energia comprada, despesas com transmissão e encargos setoriais, que sustentam políticas públicas do sistema elétrico nacional.
Na prática, o impacto já aparece no bolso. Para consumidores residenciais, o valor cobrado por mil quilowatts-hora teve alta significativa, elevando a despesa mensal mesmo em períodos de bandeira verde.
De acordo com a concessionária, a principal pressão veio de itens que fogem ao controle direto da empresa, como encargos do setor e custos de transmissão, além da revisão de contratos de geração, que também contribuiu para o aumento.
O reajuste atinge cerca de cinco milhões de unidades consumidoras e amplia a preocupação com o custo de serviços essenciais. A tendência, segundo o setor, é de que a energia siga como um dos principais pesos no orçamento das famílias ao longo do ano.