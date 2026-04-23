A cirurgia cardíaca do prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, foi concluída às 12h15 desta quinta-feira (23), sem intercorrências, segundo informou a equipe médica responsável pelo procedimento.
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De acordo com o boletim divulgado, foram realizadas duas pontes de safena e uma mamária, conforme o planejamento inicial. O procedimento transcorreu de forma tranquila, e o prefeito foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanecerá em observação nas próximas 48 horas.
Esse período é considerado crítico pelos médicos, devido ao risco de complicações como arritmias, acidente vascular cerebral (AVC) e infecções. A previsão é de que o prefeito seja extubado ainda nesta quinta-feira, e a tendência é de redução dos riscos com a evolução do quadro nas próximas horas.
Pacheco havia iniciado os preparativos para a cirurgia na quarta-feira (22), após ser internado na última sexta-feira (17), quando exames de rotina identificaram obstrução de 90% em uma artéria coronária, indicando a necessidade da intervenção.
Durante o afastamento, a vice-prefeita Cris Mazon segue à frente da administração municipal. A licença médica do prefeito está prevista até 16 de maio.
A previsão inicial de alta hospitalar segue mantida para a próxima quinta-feira (30), caso a recuperação evolua dentro do esperado.