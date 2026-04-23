Em uma façanha técnica considerada desafiadora para centros urbanos, o Observatório Municipal de Americana (OMA) registrou, na noite da última sexta-feira (17), a galáxia Sombrero (M104), localizada na constelação de Virgem, a cerca de 30 milhões de anos-luz da Terra.

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A imagem foi obtida com o telescópio Skywatcher 90/900 EQ e uma câmera planetária ZWO.

O feito é expressivo porque, na maioria das vezes, a poluição luminosa das cidades inviabiliza a captação de objetos de céu profundo, como galáxias e nebulosas. De acordo com o OMA, não havia registro semelhante no município há quase duas décadas.