Em uma façanha técnica considerada desafiadora para centros urbanos, o Observatório Municipal de Americana (OMA) registrou, na noite da última sexta-feira (17), a galáxia Sombrero (M104), localizada na constelação de Virgem, a cerca de 30 milhões de anos-luz da Terra.
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A imagem foi obtida com o telescópio Skywatcher 90/900 EQ e uma câmera planetária ZWO.
O feito é expressivo porque, na maioria das vezes, a poluição luminosa das cidades inviabiliza a captação de objetos de céu profundo, como galáxias e nebulosas. De acordo com o OMA, não havia registro semelhante no município há quase duas décadas.
Apesar do avanço técnico, o astrônomo Carlos Andrade, responsável pela fotografia e técnico do observatório, explica que a galáxia não pode ser observada a olho nu. Ele reforça o convite para que a população agende visitas ao espaço, especialmente durante o outono e o inverno, quando as condições de observação são mais favoráveis.
Como visitar
O observatório recebe grupos de até 15 pessoas em sessões públicas realizadas às quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 21h30.
O acesso é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado na Rua Abrahim Abraham, 400, no Parque Residencial Nardini, em Americana.
Os agendamentos devem ser feitos antecipadamente pelo telefone (19) 3408-4800. As sessões dependem das condições climáticas e podem ser suspensas em caso de céu encoberto ou chuva.