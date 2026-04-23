A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realiza nesta sexta-feira (24) o 7º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026. Pela primeira vez em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o evento acontece das 9h às 16h no Co.Labora 15, no Centro, e oferece mais de mil vagas em diferentes setores.
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A ação integra as comemorações pelos 40 anos de instalação do TRT-15, celebrados em dezembro. O feirão será realizado no laboratório de inovação do tribunal, na Rua Conceição, 150, e é aberto a moradores de Campinas e região.
Antes das entrevistas, os candidatos passam por triagem do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que direciona os perfis de acordo com as vagas disponíveis. Ao todo, 20 empresas participam da ação, incluindo Mercado Livre, MRV, Oxxo, Royal Palm Plaza e Atento.
A maior remuneração é de R$ 4.701, para o cargo de instrutor de treinamento no Grupo VB, sem exigência de escolaridade mínima. Já as maiores quantidades de vagas são para auxiliar operacional de logística, com 100 oportunidades no Mercado Livre (R$ 2.207) e outras 100 na Premier Logistics (R$ 2.215), ambas com exigência de ensino fundamental completo.
Os interessados devem comparecer ao local com documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho (física ou digital). Quem realizou cadastro antecipado deve apresentar também a carta de encaminhamento.