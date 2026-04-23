A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realiza nesta sexta-feira (24) o 7º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026. Pela primeira vez em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o evento acontece das 9h às 16h no Co.Labora 15, no Centro, e oferece mais de mil vagas em diferentes setores.

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A ação integra as comemorações pelos 40 anos de instalação do TRT-15, celebrados em dezembro. O feirão será realizado no laboratório de inovação do tribunal, na Rua Conceição, 150, e é aberto a moradores de Campinas e região.

Antes das entrevistas, os candidatos passam por triagem do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que direciona os perfis de acordo com as vagas disponíveis. Ao todo, 20 empresas participam da ação, incluindo Mercado Livre, MRV, Oxxo, Royal Palm Plaza e Atento.