Um menino de 11 anos foi atropelado por uma motocicleta na tarde de segunda-feira (20) em Jaguariúna. O acidente aconteceu na Rua Capitão Ulisses Masotti, região central da cidade, enquanto a criança brincava com amigos e atravessava a via pela faixa de pedestres.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Guarda Municipal, quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe de ambulância. O menino foi encaminhado ao hospital municipal com ferimentos na perna direita. Exames iniciais apontam suspeita de fratura, mas não há indícios de lesões mais graves.

O motociclista envolvido no atropelamento fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado. Testemunhas não conseguiram anotar características do veículo ou do condutor devido à rapidez da ação. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades, que buscam imagens de câmeras de segurança para localizar o responsável.