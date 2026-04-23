A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo Antônio de Posse prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (22), durante patrulhamento de rotina no bairro Bela Vista I. A ação resultou na apreensão de quase 170 porções de entorpecentes.

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De acordo com a corporação, os agentes avistaram um indivíduo saindo de uma residência com histórico de atividades ilícitas, carregando uma bolsa. Ao notar a presença da viatura, ele entrou em um veículo de cor prata e tentou fugir, dando início a um acompanhamento tático.

Com o apoio de equipes da Bravo, o carro foi interceptado na saída do bairro. Durante a revista, foram encontrados na bolsa os entorpecentes prontos para a venda.