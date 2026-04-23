Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três pessoas na noite de terça-feira (21), no bairro Jardim Morumbi, em Campinas, suspeitas de roubar uma passageira dentro de um ônibus do transporte público coletivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento tático pela área do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior, quando avistaram três indivíduos correndo logo após descerem do veículo. Eles foram abordados e confessaram ter subtraído pertences pessoais de uma mulher mediante violência.

A vítima foi localizada e reconheceu os três como autores do crime. Dois deles são adolescentes, e o terceiro, um homem de 20 anos, não possui antecedentes criminais. O caso foi registrado na 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas.