23 de abril de 2026
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NA CADEIA

Três são detidos por roubo a passageira de ônibus em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Criminosos foram detidos por equipes do Baep logo após desembarcarem do veículo; entre os envolvidos estão dois adolescentes.
Criminosos foram detidos por equipes do Baep logo após desembarcarem do veículo; entre os envolvidos estão dois adolescentes.

Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três pessoas na noite de terça-feira (21), no bairro Jardim Morumbi, em Campinas, suspeitas de roubar uma passageira dentro de um ônibus do transporte público coletivo.

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De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento tático pela área do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior, quando avistaram três indivíduos correndo logo após descerem do veículo. Eles foram abordados e confessaram ter subtraído pertences pessoais de uma mulher mediante violência.

A vítima foi localizada e reconheceu os três como autores do crime. Dois deles são adolescentes, e o terceiro, um homem de 20 anos, não possui antecedentes criminais. O caso foi registrado na 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas.

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