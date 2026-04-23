Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três pessoas na noite de terça-feira (21), no bairro Jardim Morumbi, em Campinas, suspeitas de roubar uma passageira dentro de um ônibus do transporte público coletivo.
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De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento tático pela área do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior, quando avistaram três indivíduos correndo logo após descerem do veículo. Eles foram abordados e confessaram ter subtraído pertences pessoais de uma mulher mediante violência.
A vítima foi localizada e reconheceu os três como autores do crime. Dois deles são adolescentes, e o terceiro, um homem de 20 anos, não possui antecedentes criminais. O caso foi registrado na 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas.