A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de roubar um celular mediante ameaça com faca, no centro de Mogi Guaçu.
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Segundo a corporação, durante patrulhamento na região central, um transeunte informou aos policiais que, minutos antes, dois indivíduos apontaram uma faca contra seu pescoço e levaram o aparelho celular.
De posse das características dos suspeitos, as equipes realizaram buscas pelo bairro Itacolomy e abordaram um homem compatível com a descrição. Os militares afirmam que, sem qualquer questionamento, o abordado já começou a se justificar, dizendo que não teria participado do crime.
Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele o telefone roubado e uma faca. O suspeito, o produto do roubo e a arma foram reconhecidos pela vítima.
O segundo envolvido não foi localizado.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A faca foi apreendida e o celular devolvido ao proprietário.