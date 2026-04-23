A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de roubar um celular mediante ameaça com faca, no centro de Mogi Guaçu.

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Segundo a corporação, durante patrulhamento na região central, um transeunte informou aos policiais que, minutos antes, dois indivíduos apontaram uma faca contra seu pescoço e levaram o aparelho celular.

De posse das características dos suspeitos, as equipes realizaram buscas pelo bairro Itacolomy e abordaram um homem compatível com a descrição. Os militares afirmam que, sem qualquer questionamento, o abordado já começou a se justificar, dizendo que não teria participado do crime.