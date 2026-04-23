23 de abril de 2026
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MOGI GUAÇU

Ladrão é preso após roubar celular com faca de cortar pão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso; faca foi apreendida e o celular devolvido ao proprietário.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso; faca foi apreendida e o celular devolvido ao proprietário.

PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de roubar um celular mediante ameaça com faca, no centro de Mogi Guaçu.

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Segundo a corporação, durante patrulhamento na região central, um transeunte informou aos policiais que, minutos antes, dois indivíduos apontaram uma faca contra seu pescoço e levaram o aparelho celular.

De posse das características dos suspeitos, as equipes realizaram buscas pelo bairro Itacolomy e abordaram um homem compatível com a descrição. Os militares afirmam que, sem qualquer questionamento, o abordado já começou a se justificar, dizendo que não teria participado do crime.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele o telefone roubado e uma faca. O suspeito, o produto do roubo e a arma foram reconhecidos pela vítima.

O segundo envolvido não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A faca foi apreendida e o celular devolvido ao proprietário.

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