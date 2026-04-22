22 de abril de 2026
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SAÚDE DO PREFEITO

Prefeito de Vinhedo começa preparativos para cirurgia no coração

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Dario Pacheco passa por cirurgia cardíaca nesta quinta e ficará em observação na UTI.
Dario Pacheco passa por cirurgia cardíaca nesta quinta e ficará em observação na UTI.

O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, iniciou nesta quarta-feira (22) os preparativos para a cirurgia cardíaca que será realizada na manhã desta quinta-feira.

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O procedimento será uma cirurgia de ponte de safena e mamária, com início previsto para as 7h e término estimado às 14h. Após a intervenção, o prefeito deverá permanecer 48 horas na UTI para monitoramento, antes de ser transferido para um leito comum. A previsão de alta médica é para a próxima quinta-feira (30).

Pacheco foi internado na última sexta-feira (17), após exames de rotina apontarem obstrução de 90% em uma artéria coronária, quadro que levou à indicação cirúrgica.

Com o afastamento por motivos de saúde, a vice-prefeita Cris Mazon assumiu interinamente a administração municipal. A licença do chefe do Executivo está prevista até 16 de maio, conforme decreto publicado.

Em comunicado anterior, a Prefeitura informou que a equipe médica está otimista com a recuperação, destacando que o procedimento tem caráter preventivo para restabelecer o fluxo sanguíneo adequado no coração.

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