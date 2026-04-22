O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, iniciou nesta quarta-feira (22) os preparativos para a cirurgia cardíaca que será realizada na manhã desta quinta-feira.

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O procedimento será uma cirurgia de ponte de safena e mamária, com início previsto para as 7h e término estimado às 14h. Após a intervenção, o prefeito deverá permanecer 48 horas na UTI para monitoramento, antes de ser transferido para um leito comum. A previsão de alta médica é para a próxima quinta-feira (30).

Pacheco foi internado na última sexta-feira (17), após exames de rotina apontarem obstrução de 90% em uma artéria coronária, quadro que levou à indicação cirúrgica.