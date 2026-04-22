Depois de dias de interdição, a rua Barão de Jaguará, no Centro de Campinas, voltou a ter o trânsito normalizado nesta quarta-feira (22). A liberação ocorre após a conclusão dos trabalhos de reparo em uma galeria de águas pluviais que haviam mantido o trecho fechado desde a última sexta-feira.

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A intervenção foi iniciada após a identificação de problemas na estrutura durante o fim de semana. O conserto da galeria foi executado na segunda-feira (20), mas a via permaneceu bloqueada até a finalização da recomposição do pavimento.

Nesta quarta, as equipes concluíram a etapa final da obra, com aplicação de brita e nova camada de asfalto, permitindo a reabertura da via para circulação de veículos.