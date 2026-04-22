22 de abril de 2026
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EM CHAMAS

Mulher é acusada de atear fogo e destruir fusca do ex

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Comerciante acusa ex-mulher de atear fogo ao veículo; não há imagens ou testemunhas do ato criminoso
Comerciante acusa ex-mulher de atear fogo ao veículo; não há imagens ou testemunhas do ato criminoso

Um Fusca foi totalmente destruído por um incêndio na tarde da última sexta-feira (17), no Bairro da Capela, em Mogi Guaçu. O caso é tratado como suspeita de incêndio criminoso. O veículo estava estacionado na casa do proprietário, um comerciante da região, na Rua José Artigiani.

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Segundo o dono do carro, a principal suspeita de ter ateado fogo é sua ex-amásia, com quem teria discutido horas antes.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por testemunhas que viram o veículo em chamas. Quando os agentes chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já havia sido chamado por moradores e conseguiu debela as chamas.

O comerciante informou o nome da suspeita às autoridades. Vizinhos relataram ter visto a mulher saindo da residência logo após o início do incêndio, mas ninguém presenciou o momento em que o fogo teria sido iniciado.

Também não há câmeras de segurança na região, o que dificulta a confirmação da autoria ou a possibilidade de uma causa acidental.

O caso deve ser investigado pelas autoridades.

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