Um Fusca foi totalmente destruído por um incêndio na tarde da última sexta-feira (17), no Bairro da Capela, em Mogi Guaçu. O caso é tratado como suspeita de incêndio criminoso. O veículo estava estacionado na casa do proprietário, um comerciante da região, na Rua José Artigiani.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o dono do carro, a principal suspeita de ter ateado fogo é sua ex-amásia, com quem teria discutido horas antes.
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por testemunhas que viram o veículo em chamas. Quando os agentes chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já havia sido chamado por moradores e conseguiu debela as chamas.
O comerciante informou o nome da suspeita às autoridades. Vizinhos relataram ter visto a mulher saindo da residência logo após o início do incêndio, mas ninguém presenciou o momento em que o fogo teria sido iniciado.
Também não há câmeras de segurança na região, o que dificulta a confirmação da autoria ou a possibilidade de uma causa acidental.
O caso deve ser investigado pelas autoridades.