Um homem de 37 anos foi atingido por dois tiros na coxa direita na noite da última segunda-feira (20), em Indaiatuba. O caso aconteceu na Estrada Municipal Tércio Ferreira do Amaral, no bairro Tombadouro.

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A Polícia Militar foi acionada ao local. Ao conversar com os agentes, a vítima relatou que foi baleada, mas disse não saber quem teria efetuado os disparos nem o motivo do ataque.

O homem foi socorrido por uma viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro do Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo). Ele permaneceu em observação e não corria risco de morte.