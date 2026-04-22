A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu mais de 100 porções de drogas no bairro Jardim Santa Cruz. Uma mulher, já conhecida das autoridades por envolvimento com o tráfico, conseguiu fugir.
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A ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo pela Rua Brasil para Cristo. Os agentes avistaram uma mulher conversando com um homem e, ao perceber a aproximação da viatura, ela correu e entrou em uma residência.
A equipe abordou o homem, que confessou estar no local para comprar drogas da suspeita. Ele também informou que ela teria entrado na casa de um conhecido.
O morador do imóvel, ao ser questionado, disse que a mulher já havia deixado o local, possivelmente pelos fundos. No ponto onde a suspeita estava, os guardas encontraram uma pochete escondida contendo:
· 30 porções de maconha
· 50 microtubos de cocaína
· 37 pedras de crack
· Um aparelho celular
No telefone, a imagem de fundo era a própria suspeita, o que reforçou o vínculo com o material apreendido.
O caso foi registrado na delegacia de polícia. O delegado determinou a apreensão das drogas e do celular, além da abertura de boletim de ocorrência para investigar o paradeiro da mulher.