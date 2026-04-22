A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu mais de 100 porções de drogas no bairro Jardim Santa Cruz. Uma mulher, já conhecida das autoridades por envolvimento com o tráfico, conseguiu fugir.

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A ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo pela Rua Brasil para Cristo. Os agentes avistaram uma mulher conversando com um homem e, ao perceber a aproximação da viatura, ela correu e entrou em uma residência.

A equipe abordou o homem, que confessou estar no local para comprar drogas da suspeita. Ele também informou que ela teria entrado na casa de um conhecido.