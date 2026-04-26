A região do Padre Anchieta, em Campinas, recebe no dia 31 de maio a 7ª Parada do Orgulho LGBT+, que será realizada a partir das 12h, na Praça da Integração.

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Com o tema “Sem democracia não há orgulho”, o evento propõe uma reflexão sobre a relação entre direitos civis, participação social e a vivência plena da diversidade. Já o lema “Vidas LGBT+ importam: basta de LGBTfobia e transfobia” reforça o caráter de mobilização contra a violência e a discriminação.

A programação contará com apresentações musicais, performances artísticas e participação de DJs e cantores, reunindo diferentes expressões culturais ao longo do dia. A organização destaca que a Parada também funciona como espaço de conscientização, denúncia e reivindicação por políticas públicas voltadas à inclusão e segurança da população LGBTQIAPN+.