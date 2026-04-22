22 de abril de 2026
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TEMPO EM CAMPINAS

Campinas retoma rotina com sol e manhã fria nesta quarta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Quarta-feira será de sol, manhã fria e grande amplitude térmica na região.
Quarta-feira será de sol, manhã fria e grande amplitude térmica na região.

A quarta-feira marca o fim do feriadão em Campinas com condições típicas de outono, sem mudanças significativas no padrão do tempo na região.

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O dia começa com temperaturas na casa dos 17°C e possibilidade de névoa fraca ao amanhecer, o que reforça a sensação de frio nas primeiras horas.

Ao longo do período, o sol predomina e provoca elevação gradual das temperaturas, com máxima prevista de até 28°C, garantindo uma tarde agradável.

Não há previsão de chuva, e o tempo permanece estável do início ao fim do dia.

O principal destaque segue sendo a grande amplitude térmica, com diferença marcante entre a manhã mais fria e a tarde mais quente, característica comum desta época do ano.

Assim, Campinas retoma a rotina com tempo firme, céu aberto e clima típico de outono.

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