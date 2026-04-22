A quarta-feira marca o fim do feriadão em Campinas com condições típicas de outono, sem mudanças significativas no padrão do tempo na região.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O dia começa com temperaturas na casa dos 17°C e possibilidade de névoa fraca ao amanhecer, o que reforça a sensação de frio nas primeiras horas.
Ao longo do período, o sol predomina e provoca elevação gradual das temperaturas, com máxima prevista de até 28°C, garantindo uma tarde agradável.
Não há previsão de chuva, e o tempo permanece estável do início ao fim do dia.
O principal destaque segue sendo a grande amplitude térmica, com diferença marcante entre a manhã mais fria e a tarde mais quente, característica comum desta época do ano.
Assim, Campinas retoma a rotina com tempo firme, céu aberto e clima típico de outono.