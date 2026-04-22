A quarta-feira marca o fim do feriadão em Campinas com condições típicas de outono, sem mudanças significativas no padrão do tempo na região.

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O dia começa com temperaturas na casa dos 17°C e possibilidade de névoa fraca ao amanhecer, o que reforça a sensação de frio nas primeiras horas.

Ao longo do período, o sol predomina e provoca elevação gradual das temperaturas, com máxima prevista de até 28°C, garantindo uma tarde agradável.