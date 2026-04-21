Uma rápida ação da Guarda Civil de Indaiatuba resultou na prisão de um homem suspeito de tentativa de homicídio. O crime aconteceu no Jardim Morada do Sol, e o autor foi localizado em Salto, com o auxílio das equipes do município vizinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Antônio Angelino Rossi. No local, os agentes encontraram um homem ferido. Uma unidade do Serviço de Atendimento Municipal de Emergência prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo. O estado de saúde não foi divulgado.

Com base nas informações de testemunhas, o Centro de Operações e Inteligência iniciou o monitoramento do veículo utilizado na fuga e identificou que o suspeito havia seguido para Salto.