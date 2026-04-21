Morreu na tarde de segunda-feira (20) o major da Polícia Militar e ex-vereador de Americana, Luiz Antonio Crivelari, aos 71 anos. Ele lutava contra um câncer no fígado.

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Durante anos, Crivelari comandou o policiamento na cidade e foi responsável pela implantação do Pelotão de Operações Especiais, por meio do serviço de Rádio Patrulhamento Padrão no 19º Batalhão da Polícia Militar.

Após se aposentar da corporação, ingressou na política. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2004, com mandato iniciado em 2005, e reeleito em 2008.