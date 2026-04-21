21 de abril de 2026
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LUTO EM AMERICANA

Morre ex-vereador e major da PM em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Ele lutava contra um câncer no fígado; após se aposentar da PM, decidiu ingressar na política, cumprindo dois mandatos na Câmara da cidade.
Ele lutava contra um câncer no fígado; após se aposentar da PM, decidiu ingressar na política, cumprindo dois mandatos na Câmara da cidade.

Morreu na tarde de segunda-feira (20) o major da Polícia Militar e ex-vereador de Americana, Luiz Antonio Crivelari, aos 71 anos. Ele lutava contra um câncer no fígado.

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Durante anos, Crivelari comandou o policiamento na cidade e foi responsável pela implantação do Pelotão de Operações Especiais, por meio do serviço de Rádio Patrulhamento Padrão no 19º Batalhão da Polícia Militar.

Após se aposentar da corporação, ingressou na política. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2004, com mandato iniciado em 2005, e reeleito em 2008.

Em 2006, tentou uma vaga de deputado estadual, mas não foi eleito. Quatro anos depois, disputou uma cadeira de deputado federal, também sem sucesso.

Durante as duas gestões do prefeito Diego De Nadai, exerceu o cargo de líder do governo na Câmara Municipal e, no fim do mandato, atuou como secretário de Segurança.

Em 2020, foi candidato a prefeito pelo PSL, recebendo 5.187 votos. Já em 2024, tentou retornar à Câmara pelo MDB, com 409 votos, sem ser eleito.

O corpo do major Crivelari será velado na Câmara Municipal de Americana, das 8h às 13h. O sepultamento está marcado para as 15h, em Santa Gertrudes.

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