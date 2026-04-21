21 de abril de 2026
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EFETIVO

Procurados por furto e pensão são presos pela PM na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Foragidos da Justiça foram capturados pela Polícia Militar em duas ocorrências diferentes.
Foragidos da Justiça foram capturados pela Polícia Militar em duas ocorrências diferentes.

PM (Polícia Militar) capturou dois procurados pela Justiça em ações realizadas em cidades da região.

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O primeiro caso ocorreu no Jardim Andrade, em Pedreira, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia. O homem foi localizado em frente ao endereço indicado na ordem judicial, abordado e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Já em Mogi Mirim, durante patrulhamento no Jardim Planalto, os policiais abordaram um homem que tentou entrar rapidamente em uma residência ao avistar a viatura. Segundo a PM, ele apresentou comportamento suspeito e mudou a direção do olhar.

Durante a abordagem, o suspeito relatou ter várias passagens criminais. Após consulta ao sistema, os agentes constataram que ele era procurado pela Justiça por crime de furto, com pena de 7 meses e 23 dias.

Ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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