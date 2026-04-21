A PM (Polícia Militar) capturou dois procurados pela Justiça em ações realizadas em cidades da região.

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O primeiro caso ocorreu no Jardim Andrade, em Pedreira, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia. O homem foi localizado em frente ao endereço indicado na ordem judicial, abordado e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Já em Mogi Mirim, durante patrulhamento no Jardim Planalto, os policiais abordaram um homem que tentou entrar rapidamente em uma residência ao avistar a viatura. Segundo a PM, ele apresentou comportamento suspeito e mudou a direção do olhar.