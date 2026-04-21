21 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Feriado de Tiradentes será de tempo seco e sol na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Dia será de sol, sem chuva e com baixa umidade na região; as temperaturas variam entre 15°C e 30°C.
Dia será de sol, sem chuva e com baixa umidade na região; as temperaturas variam entre 15°C e 30°C.

A terça-feira (21) deve ser marcada por tempo seco e estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu predominantemente claro, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia.

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As temperaturas variam entre 15°C e 30°C, com a máxima se aproximando dos 30°C no período da tarde. A mínima, de 15°C, deve ser registrada ao amanhecer e no início da noite.

Os próximos dias também devem apresentar baixos índices de umidade relativa do ar, exigindo atenção da população.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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