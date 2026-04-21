A terça-feira (21) deve ser marcada por tempo seco e estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu predominantemente claro, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia.

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As temperaturas variam entre 15°C e 30°C, com a máxima se aproximando dos 30°C no período da tarde. A mínima, de 15°C, deve ser registrada ao amanhecer e no início da noite.

Os próximos dias também devem apresentar baixos índices de umidade relativa do ar, exigindo atenção da população.